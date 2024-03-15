小籔千豊が１５日、カンテレ「旬感ＬＩＶＥとれたてっ！」に出演。番組ではドジャース大谷翔平選手が開幕戦が行われる韓国に向かうタイミングで、妻・真美子さんと公の場に姿をみせたことを伝えた。小籔が代表で「素晴らしい日本の誇り大谷さんのプライベートを必要以上に詮索することをこの番組は決してやらないことを誓います」と宣言した。青木源太アナが、ド軍が公式ＳＮＳなどでも発信されたと聞くと「公式があげたか