池袋に落ちていた絶対に拾ってはいけない赤い封筒…“謎の封筒”の正体にネット民も震撼「知らなかったは通用しない世界です」 「知らなかった」では済まされない変わった風習がこの世にはいくつかある。3月2日、池袋に“赤い封筒”が落ちていたことがSNS上で拡散されると、事情を知る人たちが震撼した。 この赤い封筒を決して拾ってはいけない 3月2日、とあるXユーザーのポストがSNS上を震撼