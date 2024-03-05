LINEヤフーで利用者の情報などが漏洩した問題を受け、総務省は「通信の秘密」に該当する情報を漏らしていたとして、行政指導を行いました。LINEヤフーは親会社の韓国IT大手ネイバーがサイバー攻撃を受けた際、ネットワークがつながっていたため、日本国内での個人情報が外部流出しました。総務省は特に誰がいつ誰に対して連絡したかを含む「通信の秘密」に該当する情報が2万件以上、漏れたことを重く見ています。総務省は、LINE