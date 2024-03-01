Yelin MoBrenda Goh[北京 ２９日 ロイター] - 中国の電子商取引（ＥＣ）サイト大手の京東集団（ＪＤドットコム）、ピンドゥオドゥオ（拼多多）、アリババグループ 傘下の天猫（Ｔモール）は米アップルの新型ｉＰｈｏｎｅ１５シリーズをさらに値引きし、売り込みに躍起になっている。ＥＣ大手は昨年１０月に大幅な値引きを行ったばかり。最新機種だけでなく、ｉＰｈｏｎｅ１４プロも最大１０％値引きしている。アップ