国民民主党の玉木雄一郎代表が2024年2月27日午前、衆院東京15区の補選（4月16日告示、28日投開票）に擁立を発表していたタレントの氏の公認内定を取り消したことについて、会見で経緯を説明した。高橋氏はXで「ラウンジ等での勤務」を理由に公認内定を取り消されたと主張したが、玉木氏はこの点を「事実と異なる」とした。ただ、取り消しの理由になった「法令違反に該当する行為」に関する具体的な説明は引き続き避けた。「今後、