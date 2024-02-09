現在放送中の阿部サダヲ主演のTBS系金曜ドラマ『不適切にもほどがある!』(毎週金曜22:00〜)。このたび16日放送の第4話にトリンドル玲奈、池田鉄洋、浜田信也がゲスト出演することが決定した。左から池田鉄洋、トリンドル玲奈、浜田信也第4話では令和のドラマ撮影現場の濡れ場シーンの撮影で問題が勃発。さらに、市郎（阿部サダヲ）がスマホ中毒に!? 現代社会でのSNSの在り方が描かれる。トリンドル玲奈が演じるのは、撮影現場にお