「レコーディングにあたって特別な準備とかっていうのは、ボイストレーニング。デビュー以来ほとんど行ったことがないんですが、声が全然出ないので。もとから鼻声だし、ハスキーだし、情けないので通っていたんですが……」【写真】逆に若返ってない？ YouTubeで笑顔を見せた中森明菜の近影こう語るのは、今年1月2日、実に9年ぶりにテレビ番組に出演した中森明菜。「明菜さんは昨年11月、セルフカバー楽曲『北ウイング―CLASSIC