日本ホラー漫画界の巨匠、伊藤潤二の漫画がハンカチ『マンガチ』になって登場する。本日2月7日（水）から2月20日（火）まで予約を受付する。通常発売は4月27日（土）からとなる。日本のホラー漫画界を牽引し、世界中にファンを持つ伊藤潤二。2024年4月27日（土）より、初の大型原画展が世田谷文学館（所在地：東京都世田谷区南烏山）で開催される。原画展はその後全国巡回予定で、皮切りとなる世田谷文学館の展示スタートにあわせ