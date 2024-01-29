軽い口当たりとさまざまな味で人気のスナック菓子「うまい棒」。みなさんはどの味が好きですか。株式会社しんげん（東京都渋谷区）が運営する主婦向けの情報メディア『SHUFUFU』が、全国の20〜60代以上の男女200人（女性132人／男性68人）に聞いたところ、「コーンポタージュ味」が1位となりました。【写真】「うまい棒」の好きな味は？1位はダントツの…【アンケート結果】調査は2024年1月にインターネットで実施されました。調査