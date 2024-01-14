デジタル機器の多様化により種類が増えているUSB。今SNS上ではそんなUSBをめぐる“あるある”なミスが大きな注目を集めている。【写真】こんなの入るわけないですよ…（笑）ハッシュタグ「#今日の情シスあるある」を添えて「マウスをUSBポートに繋いだのに動きません！と言われて飛んで行った時に起きた出来事の再現映像」とその再現映像を紹介したのは情報システムエンジニアのちゅんさん（@KotorinChunChun）。なぜ動かない…と
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