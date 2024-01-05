友だちや彼氏、アルバイト先の上司や先輩など、身の回りの人のちょっとした行動に違和感を感じたことはありませんか？ そこで、Ray WEB編集部は読者に、違和感を感じたエピソードを聞いて漫画にしてみました。今回のテーマは「同棲」です。前編で、彼氏があじのなめろうを好み、食の趣味が合わず困っている主人公。ついに冷蔵庫が魚臭くなり、一緒に暮らすことに限界を感じます。▼前編から読みたい方はこちら💖同棲するう