Image: Xiaomi Auto 売れ線のSUVでくるかと思いきや。スマートフォンだけではなく、家電や旅行グッズなど、さまざまなアイテムを開発・生産しているXiaomiグループですが、あらたにEVも作り始めました。Chinese Xiaomi SU7 EV To Take on Tesla and Porscheそれが「Xiaomi SU7」「Xiaomi SU7 Max」です。なんだか横のスタイリングはポルシェ・タイカンに似ているような気がしますが、気のせいということにしまし