© 2022 Talk To Me Holdings Pty Ltd, Adelaide Film Festival, Screen Australia 今話題の新感覚ホラー映画『TALK TO ME トーク・トゥ・ミー』（12月22日公開）、もう鑑賞しましたか？私はかなり早い段階で試写鑑賞したのですが、けっこうぶっ飛んだ内容だったので、公開後のみなさんの反応が楽しみだったんですよね。だって、今までのホラーとは違う方向性だし、なんていうか、ジェ
ランキング
- 総合
- 国内
- 政治
- 海外
- 経済
- IT
- スポーツ
- 芸能
- 女子
- 1. JAL機炎上 ペットは救出できず
- 2. 阿佐ヶ谷姉妹の衝撃事実に騒然
- 3. スーツケース死体はニコ生有名人
- 4. 松本人志に疑惑 裁判しない理由
- 5. 駒大完敗…新監督の声かけに賛否
- 6. トヨタが「凄いクルマ」を発売
- 7. 態度悪い清楚系女タレ暴露 騒然
- 8. 切り付けた女と被害者面識なしか
- 9. JAL機全損 損害額は約150億円
- 10. 「東京駅の尿管結石」「痛風の像」 見…
- 1. JAL機炎上 ペットは救出できず
- 2. スーツケース死体はニコ生有名人
- 3. 松本人志に疑惑 裁判しない理由
- 4. 切り付けた女と被害者面識なしか
- 5. JAL機全損 損害額は約150億円
- 6. 山手線で切りつけ「人殺そうと」
- 7. 羽田事故での「脱出」はCAが判断
- 8. 海保機 滑走路内に約40秒停止か
- 9. 羽田事故 世界驚いた奇跡の裏側
- 10. お嬢様でCA エリート女性の転落
- 1. 輸送ルート 一般車は利用控えて
- 2. 後藤祐樹氏らの被災地入りが物議
- 3. 被災者 保険証なしで受診可能に
- 4. 車の「検査標章」貼付位置変更に
- 5. 在日豪人女性 米兵の暴行を語る
- 6. 「自衛隊が避難所のニーズ把握を」岸田…
- 7. 泉氏「一人でも多く救う」 立民が対策…
- 8. 「粒立ちのよさ」際立つ炊飯器
- 9. 自衛隊などの救助活動で80人以上を救出…
- 10. 総務省、石川県内６市町に支援チーム派…
- 1. 食い逃げ高校生に韓国ネット怒り
- 2. 全米で州議会議事堂の爆破予告
- 3. くしゃみ我慢で気管裂傷 世界初
- 4. 台湾、能登半島地震の被災地支援に6000…
- 5. 米国で「ゾンビ・タウン」が深刻
- 6. 裸にしか見えない 世界注目の2人
- 7. 日本参考の台湾鉄道の制服に批判
- 8. 日本国旗を連想 国旗間違い抗議
- 9. 生まれ年が違う双子が誕生 海外
- 10. 台湾救助隊が待機解除 能登地震
- 1. 老人ホーム強制退去 まさか理由
- 2. 格差深刻…東京の衰退指摘する声
- 3. オレンジジュース 休売相次ぐ訳
- 4. 利用増の肥満症薬 日本も2月発売
- 5. JAL 約150億円の損害見込み
- 6. 新NISAへの「資金移動」の最適解
- 7. 旅館・ホテルの宿泊拒否が容易に
- 8. ふるさと納税 若者注目の返礼品
- 9. Disney、物言う株主の支持獲得
- 10. 通帳紛失 被災者に払戻しを要請
- 1. 難攻不落のテトリス 米13歳制覇
- 2. Amazon初売り 人気福袋が発売中
- 3. 破損太陽光パネル 近づかないで
- 4. Amazon初売り開催中 目玉商品は?
- 5. Amazonで生活用品が最大44%OFF
- 6. 「ネコといっしょにインターネット」 …
- 7. 知らなきゃ損。2024年の生活を変えるガ…
- 8. Amazon製品が最大33%OFFに
- 9. Amazonで防災グッズがセールに
- 10. “仕事でよく使うラブホ”に彼氏と行っ…
- 1. 駒大完敗…新監督の声かけに賛否
- 2. 原晋氏 16校一斉スタートに苦笑
- 3. ロッテ「電撃退団」真相を告白
- 4. 箱根駅伝の「燃え尽き症候群」
- 5. 大谷にフラれブ軍GM「失望した」
- 6. LA紙が絶賛 大谷の善行の数々
- 7. 巨人 意外に大きい中田翔の穴
- 8. メイウェザー 井上尚に興味なし
- 9. TKO負けのスダリオの発言に批判
- 10. グレート・ムタの娘にファン騒然
- 1. 阿佐ヶ谷姉妹の衝撃事実に騒然
- 2. 態度悪い清楚系女タレ暴露 騒然
- 3. 嫌だった 内村光良がSMAPに本音
- 4. はいだしょうこが離婚を発表
- 5. 紅白でけん玉 やめられない事情
- 6. 水卜麻美 ZIPで「やらかし」謝罪
- 7. 安住アナ妻のプロ彼女ぶりが話題
- 8. 香取 謎の私生活を赤裸々告白
- 9. 小沢一敬にSNS「気持ち悪い」
- 10. 安住アナの相手 爆笑・田中驚き
- 1. お金貯まらぬ冷蔵庫収納の共通点
- 2. 地味でも分かる！「この人セレブだな」…
- 3. 血液型が…妻の不倫気づいた理由
- 4. 帰省は絶対に新幹線 きっかけ
- 5. 学歴重視のママ友をスカッと撃退
- 6. スーパーで目撃 違和感ある行動
- 7. 婚約破棄の決定打 彼のある行動
- 8. 日プ練習生愛用の「柔軟剤」話題
- 9. 真犯人? 登場すると疑う俳優1位
- 10. 10キロ減? 3つの「痩せルール」