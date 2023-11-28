すべての産業分野で人手不足が深刻化している。その数は政府推計で34万人。どう補うのか。『週刊東洋経済』12月2日号の第1特集は「外国人材が来ない！」。経済大国日本には発展途上国の若い労働者がいくらでもやってくる――そんな時代は終わりつつある。 ［PROFILE］Aさん建設関連会社を経営する日系ブラジル人。来日26年の永住者Bさん建設関連業勤務の日系ブラジル人。来日34年、配偶者は日本人Cさん建設業で働いた経験が