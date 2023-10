現代では世界中のほとんどの文化で、埋葬または火葬による葬儀が採用されています。ところが、約1万7000年〜1万2000年前の西ヨーロッパに存在したマドレーヌ文化では、葬儀のために「共食い(カニバリズム)」をする文化的慣習が広まっていたという研究結果が発表されました。Cannibalism and burial in the late Upper Palaeolithic: Combining archaeological and genetic evidence - ScienceDirecthttps://www.sciencedirect.com/