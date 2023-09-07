東京都は新型コロナウイルスオミクロン株の新たな変異「BA.2.86系統」が国内で初めて確認されたと発表しました。東京都は都内の医療機関で先月24日にPCR検査を行った検体1件をゲノム解析した結果、オミクロン株の新たな変異株「BA.2.86系統」だったと発表しました。BA.2.86系統に感染した人は軽症だということです。BA.2.86系統は今月6日までにデンマークやタイなどで42件の確認が報告されていますが、国内では初めて確認