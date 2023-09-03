まさかの新車価格超え！ 北米で人気高まる「軽トラ」2023年8月11日、アメリカのカーオークションサイト「Bring a Trailer」において、ホンダの軽トラック「アクティ」が7800ドル（当日レートで約104万円）で落札されました。どのような個体なのでしょうか。まさかの「軽トラ」が北米で人気に（Photo：(c) Bring a Trailer・Seller：skere26）Bring a Trailerはアメリカのオークショニアで、2007年に開設。日本をはじめ、ヨ