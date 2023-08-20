カシオ計算機の女性向け耐衝撃ウオッチ「BABY-G」から、8月の新作となる「BGA-290SA」シリーズが発売となった。ネイビーの「BGA-290SA-2AJF」とピンクベージュの「BGA-290SA-4AJF」をラインナップし、価格は両者とも15,950円。ネイビーの「BGA-290SA-2AJF」（左）、ピンクベージュの「BGA-290SA-4AJF」（右）ベースとなる「BGA-290」は、視認性のよいワイドフェイスをシンプルなラウンドケースに収めたモデル。今回の新作は、上品