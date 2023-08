ソファでテレビを見ていたらうとうとしてしまい、ベッドに潜り込んで夢の続きを見ようとしたらもう目がさえているという経験がある人は多いはず。ソファでは眠れたのに、ベッドで寝直せない現象が発生してしまう原因を専門家が解説しました。Why do I fall asleep on the sofa but am wide awake when I get to bed?https://theconversation.com/why-do-i-fall-asleep-on-the-sofa-but-am-wide-awake-when-i-get-to-bed-208371オー