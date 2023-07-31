台湾の柔道場で７歳の少年に２７回も背負い投げをし、頭部損傷で死亡させた６０代の無資格の柔道コーチに懲役９年が言い渡された。２８日の自由時報など現地メディアによると、最高裁は前日、６０代の柔道コーチＡが少年を不当な練習で死亡させた責任があるとし、このように判決した。被害者のＢ君は柔道を習い始めて１４日目の２０２１年４月２１日、台湾台中の柔道場でＡコーチの指示で１１歳のＣ君と組んで練習をした。この時、