2023年4月、米韓空軍の軍事演習に登場した米空軍のF-16（写真・YONHAP NEWS/アフロ）《まさか、日本が保有するF16戦闘機を米国は出させるつもりではないだろうか殺傷能力を持つ武器の貸与・供与を憲法九条を持つ日本は絶対にやるべきではない》5月19日、自身のTwitterでそうツイートしたのは、東京新聞社会部の記者、望月衣塑子氏。安倍晋三政権下での、菅義偉官房長官との“会見バトル”で名を馳せた同紙の名物記者で、米倉涼