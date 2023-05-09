マッチングアプリで知り合った若い女性について行った先のバーで高額な支払いを求められた――。そんな被害が東京・歌舞伎町で相次いでいる。このエリアを管轄する警視庁新宿署が最近受け付けたぼったくりの被害相談のうち、マッチングアプリをきっかけにした被害は約9割にのぼっているという。【写真】「飲むかと思って」。女性の突拍子もない行動に男性は疑った新宿署が今年1、2月に受理したぼったくり被害の相談件数は約110