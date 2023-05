現地時間の2023年5月3日(水)、GoogleのメールサービスであるGmailが「企業やブランドのメールアカウントが本物かどうかを判別するための青色チェックマーク」を導入しました。Google Workspace Updates: Expanding upon Gmail security with BIMIhttps://workspaceupdates.googleblog.com/2023/05/expanding-gmail-security-BIMI.htmlBlue verified checkmarks are coming to Gmail | TechCrunchhttps://techcrunch.com/2023/05/03