ÌÌÀÜ¤ò¼õ¤±¤ëÂ¦¤Ï¡¢´ë¶È¤ä¶È³¦¤Î¸¦µæ¡¢¼«¸ÊPR¤Î¥Ö¥é¥·¥å¥¢¥Ã¥×¤Ê¤É¡¢ÆþÇ°¤Ê½àÈ÷¤ò¤·¤ÆËÜÈÖ¤ËÎ×¤à¤â¤Î¤À¡£¤À¤«¤é¤³¤½¡¢¥¸¥ã¥Ã¥¸¤¹¤ëÂ¦¤ÎÌÌÀÜ´±¤â¿¦Ì³·ÐÎò½ñ¤Î³ÎÇ§¤Ï¤·¤Ã¤«¤ê¹Ô¤Ã¤Æ¤Û¤·¤¤¤â¤Î¤À¡£¡ÊÊ¸¡§KZ¡ËÀéÍÕ¸©¤Ë½»¤à50ÂåÁ°È¾¤ÎÃËÀ­¡Ê±Ä¶È¡¿Àµ¼Ò°÷¡¦¿¦°÷¡¿Ç¯¼ý700Ëü±ß¡Ë¤Ï¡¢¤¢¤ë±ÇÁüÀ©ºî²ñ¼Ò¤ÎÌÌÀÜ¤ËÄ©Àï¤·¤¿¡£ÌÌÀÜ¤òÃ´Åö¤·¤¿¤Î¤Ï¡¢¡ÖÊª¹ø½À¤é¤«¤½¤¦¤ÊÌÌÀÜ´±¡×¡£¤¤¤«¤Ë¤âÏÂ¤ä¤«¤ÊÊ·°Ïµ¤¤Ç¿Ê¤ó¤Ç¤¤¤­¤½¤¦¤Ê¤â¤Î¤À¤¬¡¢ÃËÀ­¤¬¿¦Ì³·Ð