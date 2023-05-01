グラビアアイドルの杉原杏璃が、8作目となるトレーディングカード『杉原杏璃〜25th〜Anniversary』(ヒッツ)をリリース。その発売記念イベントを4月29日、都内で開催した。>>全ての画像を見るデビュー25周年を迎えた杉原は、1月に写真集を発売。アニバーサリー作品の第2弾として、8作目のトレーディングカードの発売となった。「今作は25周年のアニバーサリーということもあって、20代、30代で撮ってきた写真もレアカードとし