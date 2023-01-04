TBSの安住紳一郎アナウンサーが4日、新型コロナウイルス陽性のため同局系「THE TIME，」を欠席した。番組冒頭、同局の杉山真也アナウンサーが「本日が2023年最初の放送になります。本年もどうぞ1年間よろしくお願いします」とあいさつ。「さて安住アナウンサーなんですが、新型コロナ陽性のため、しばらくの間お休みとなります」と伝えた。