サッカー元日本代表ＦＷの工藤壮人さんが１０月に急逝した。水頭症と診断され、手術後に容体が悪化。まだ３２歳の若さで、サッカー界は悲しみに包まれた。所属していたＪ３宮崎の松村拓幸強化部長は「プレーだけではない魅力が大きかった。人としての誠実さがあった」と悼む。工藤さんは柏で２０１１年のＪ１優勝に貢献。日本代表でも４試合に出場し２得点を挙げた。米メジャーリーグ・サッカーやＪ１広島などを経て、２１年ま