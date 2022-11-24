北朝鮮の金正恩（キムジョンウン）総書記の妹で、朝鮮労働党副部長の金与正（キムヨジョン）氏は24日、韓国の尹錫悦（ユンソンニョル）大統領を「大ばか」とこき下ろす談話を出した。朝鮮中央通信が同日に伝えた。尹政権は、北朝鮮が7回目の核実験に踏み切った場合には、追加の独自制裁を検討するとしている。与正氏はこうした尹政権の方針に触れ、口汚い言葉を使って批判を展開した。与正氏は談話で、韓国が米国とともに北朝