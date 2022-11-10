11月10日、ドイツサッカー連盟は、カタール・ワールドカップに挑む同国代表のメンバー26人を発表した。メンバーはドイツ随一の強豪バイエルンに所属するGKマヌエル・ノイアーや、FWトーマス・ミュラーといったベテラン勢に加え、17歳のFWユスファ・ムココやFWニクラス・フュルクルク、そして現在長谷部誠と鎌田大地とともにアイントラハト・フランクフルトに所属するMFマリオ・ゲッツェが復帰を果たした。【関連記事】森保Ｊと