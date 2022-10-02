エレクトロニクス・ダンス・ミュージック（EDM）の大型イベント『ULTRA・JAPAN(ウルトラ・ジャパン)2022』が3年ぶりに開催され、9月17〜18日の２日間、会場のある東京・お台場には多くの来場者が集まった。初日の17日のお昼過ぎ、『VVIP』ゾーンには数人の美女に囲まれ、一際目立つキャップ姿の男性がいた。成宮寛貴氏（40）である。「16年12月に芸能界を引退した成宮氏ですが、現在は、本名の『平宮博重（なりみやひろしげ）』と