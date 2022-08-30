俳優の伊勢谷友介（４６）が３０日までに自身のインスタグラムを更新し、最新ショットを公開した。「只今開催中の”ＲｅｂｏｒｎＡｒｔＦｅｓｔｉｖａｌ”へ自分のインスタレーション作品『参拝』英語タイトル”Ｗｏｒｓｈｉｐ”をチェックしに行きました」などとつづり、白いＴシャツに短パンの私服姿を掲載。身長１８０センチの全身ショットもあり、「死ぬまでに一回遭遇したいですかっこいいし素敵すぎる」「やっぱり