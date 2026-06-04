楽譜出版社フェアリーよりオンデマンド楽譜『スターダスト／Official髭男dism（バンドスコア）』『章／緑黄色社会（バンドスコア）』が発売
ピース楽譜を専門に手掛ける株式会社フェアリー（東京都台東区）は、受注生産型商品＜オンデマンド楽譜＞の新刊を発売した。
『スターダスト／Official髭男dism（バンドスコア）[LBS2679]大型（A4判）』
下記webサイトよりお取り寄せ、またはダウンロード楽譜としてご購入できます。
https://fairysite.com/product_detail/LBS2679
＜楽譜概要＞
「スターダスト／Official髭男dism」のピース楽譜です。
[バンドスコアを収録]
TBS系TVドラマ 日曜劇場『ＧＩＦＴ』主題歌
キー：G(フラット)
パート：Vo.&Cho./ Key./ E.G.1/ E.G.2/ Synth Bass(5strings Bass)/ Synth Drs.
プラスチックリングによるファイル型製本なので、勝手に閉じてしまうことも無く見やすく使いやすい楽譜です。
【定価】780円(税別) 【判型・ページ数】A4・14ページ
【発売日】2026年5月26日 【発売】全国楽器店・書店
【画像 https://www.dreamnews.jp/press/351428/images/bodyimage1】
『章／緑黄色社会（バンドスコア）[LBS2680]大型（A4判）』
下記webサイトよりお取り寄せ、またはダウンロード楽譜としてご購入できます。
https://fairysite.com/product_detail/LBS2680
＜楽譜概要＞
「章／緑黄色社会」のピース楽譜です。
[バンドスコアを収録]
日本テレビ系ドラマ『月夜行路 －答えは名作の中に－』主題歌
（曲名よみ）しるし
キー：B
パート：Vo.&Cho./ Key.1/ Key.2/ Key.3/ E.G.1/ E.G.2(Tuning: Drop D)/ E.B.(5strings Bass)/ Drs.
※編集の都合上、A.Guitarのパートは巻末にまとめて掲載しています。
プラスチックリングによるファイル型製本なので、勝手に閉じてしまうことも無く見やすく使いやすい楽譜です。
【定価】780円(税別) 【判型・ページ数】A4・20ページ
【発売日】2026年5月31日 【発売】全国楽器店・書店
【画像 https://www.dreamnews.jp/press/351428/images/bodyimage2】
配信元企業：株式会社フェアリー
『スターダスト／Official髭男dism（バンドスコア）[LBS2679]大型（A4判）』
下記webサイトよりお取り寄せ、またはダウンロード楽譜としてご購入できます。
https://fairysite.com/product_detail/LBS2679
＜楽譜概要＞
「スターダスト／Official髭男dism」のピース楽譜です。
[バンドスコアを収録]
TBS系TVドラマ 日曜劇場『ＧＩＦＴ』主題歌
キー：G(フラット)
パート：Vo.&Cho./ Key./ E.G.1/ E.G.2/ Synth Bass(5strings Bass)/ Synth Drs.
プラスチックリングによるファイル型製本なので、勝手に閉じてしまうことも無く見やすく使いやすい楽譜です。
【定価】780円(税別) 【判型・ページ数】A4・14ページ
【発売日】2026年5月26日 【発売】全国楽器店・書店
【画像 https://www.dreamnews.jp/press/351428/images/bodyimage1】
『章／緑黄色社会（バンドスコア）[LBS2680]大型（A4判）』
下記webサイトよりお取り寄せ、またはダウンロード楽譜としてご購入できます。
https://fairysite.com/product_detail/LBS2680
＜楽譜概要＞
「章／緑黄色社会」のピース楽譜です。
[バンドスコアを収録]
日本テレビ系ドラマ『月夜行路 －答えは名作の中に－』主題歌
（曲名よみ）しるし
キー：B
パート：Vo.&Cho./ Key.1/ Key.2/ Key.3/ E.G.1/ E.G.2(Tuning: Drop D)/ E.B.(5strings Bass)/ Drs.
※編集の都合上、A.Guitarのパートは巻末にまとめて掲載しています。
プラスチックリングによるファイル型製本なので、勝手に閉じてしまうことも無く見やすく使いやすい楽譜です。
【定価】780円(税別) 【判型・ページ数】A4・20ページ
【発売日】2026年5月31日 【発売】全国楽器店・書店
【画像 https://www.dreamnews.jp/press/351428/images/bodyimage2】
配信元企業：株式会社フェアリー
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