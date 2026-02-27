金融機関等9社が参画する“ゼノベ”プロジェクト第2号　築34年のオフィスビル　環境改修工事に着工　― ゼノベ・ファイナンスの推進と、既存ビルの環境改修実装モデルの確立 ―









株式会社日本政策投資銀行（以下「DBJ」）、DBJアセットマネジメント株式会社（以下「DBJAM」）、株式会社日建設計（以下「日建設計」）、九州電力株式会社、芙蓉総合リース株式会社、みずほリース株式会社、株式会社三井住友銀行、三井住友信託銀行株式会社、株式会社三菱UFJ銀行、（以下「参画各社」）は、「ゼノベ（ゼロ・エネルギー・リノベーション）」プロジェクト※第2号案件（以下「本件」）として、日建設計後楽園ビル（東京都文京区後楽1丁目4番27号）の環境改修を実施いたします。









本改修では、オフィス部分でZEB-Oriented水準（BEI=0.6以下）の達成と、運用時の実質消費エネルギー50％以上削減を目指す「運用ZEB」（本プロジェクトにおける呼称）の実現に取り組み、既存ビルの脱炭素と事業性の両立を図ります。



また参画金融機関は、ゼノベ・ファイナンスの普及に向けた金融実務者勉強会等を通じて環境改修の効果可視化やファイナンス実務上の論点整理を進めており、その成果を踏まえ、レンダー／投資家として本件に参画することで、環境改修の実行を金融面から後押しします。



※ 不動産業界のネットゼロ実現に向けた環境改修モデルの構築とその普及・浸透を目的とするプロジェクト





























汎用性の高い省エネ技術として、窓の断熱性能向上を中心とした外皮改修等により空調負荷を低減します。あわせて、運用状況を踏まえた負荷条件の適正化等により、運用時のエネルギー消費量の削減を図ります。



また、「運用ZEB」の実現に向けて、涼しい季節には換気窓を手動で開けることで自然換気を促し、自然換気のお知らせランプ等を通じて、利用者の環境配慮行動を後押しします。



さらに1階は、テナント区画とオフィス専用ラウンジを計画し、間仕切りにより機能を分けます。オフィス専用ラウンジは、集中して仕事をする場所、イートインスペース、外部ゲストとの打合せやイベント開催等、多様な使い方を受け入れる共用拠点として整備し、テナントのウェルビーイングの向上や生産性・利便性の向上につなげます。















＜関連プレスリリース＞



2026年2月27日付｜ゼノベ・ファイナンス普及に向けた金融実務者勉強会 ワーキングペーパーを公表



https://www.dbj.jp/upload/dbj_news/docs/dbj20260227wp.pdf



＜ファンド概要＞



名称 （合）Ｇｒｅｅｎ Ｂｕｉｌｄｉｎｇ Ｅｃｏｓｙｓｔｅｍ２



ファンド総額 約65億円



レンダー 三井住友銀行、三菱UFJ銀行



投資家 九州電力、日建設計、日本政策投資銀行、芙蓉総合リース、みずほリース、三井住友信託銀行















