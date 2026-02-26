こちらは、「Digital PR Platform」より提供された企業や団体等のプレスリリースを原文のまま掲載しております。内容と削除・修正等のお問い合わせは、「Digital PR Platform」までご連絡をお願い致します。
日常の“見えにくい”をサポート 電球モチーフが可愛いライト付きルーペを2月下旬より発売
サンスター文具株式会社（本社：東京都台東区、代表取締役社長：吉松 幸芳）は、日常生活の中で目にする細かな文字を快適に読むための補助ツールとして、電球をモチーフにしたユニークなフォルムの『電球ルーペ』（全2種・各1,540円 税込）を、2026年2月下旬より発売いたします。全国の文具取扱店・オンラインショップなどにて取り扱い予定です。
【 商品特長 】
■電球モチーフのユニークなデザインと実用性を両立
『電球ルーペ』は、電球をモチーフにしたユニークなフォルムで、LEDライト付き薄型ルーペです。手のひらサイズでコンパクトながら、直径45mmのアクリルレンズを採用。新聞や辞書、商品の成分表、注意書きなど、日常生活で目にする細かな文字を快適に読むための補助ツールとして最適です。
レンズは用途に応じて選べる2倍と3倍の2種類をラインアップ。使用シーンに合わせて、お好みの倍率をお選びいただけます。
■昼光色のLED搭載で、暗所でも快適
本体裏面のレンズ下に昼光色のLEDライトを搭載。暗い場所や手元が見えにくい環境でも明るく照らし、視認性を向上。カバー付きのため、外出先や旅行時の携帯用としても便利です。
また、連続約30時間の使用が可能で、時間を気にせず安心してお使いいただけます。
■シンプル設計で日常使いにも安心
電源には、別売りのボタン電池（CR2032）1個を使用します。電池交換時は、蓋をスライドさせるだけで簡単に開閉が可能。手軽に交換でき、手間なく使える設計で日常使いにも安心です。
【 商品概要 】
https://digitalpr.jp/table_img/2953/129270/129270_web_1.png
本件に関するお問合わせ先
【一般のお客様 お問い合わせ先】
TEL：03-5835-0094 ※月〜金曜日（祝日を除く） 9：30〜17：00
【報道関係者 お問い合わせ先】
サンスター文具株式会社 マーケティング部 広報担当宛
TEL：03-5835-0302
関連リンク
『電球ルーペ』商品ページ
https://www.sun-star-st.jp/items/251105052438/
『電球ルーペ』商品ページ： https://www.sun-star-st.jp/items/251105052438/
