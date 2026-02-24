産業廃水用脱臭剤の世界調査レポート：2032年には569百万米ドルに達する見込み
2026年2月14日に、QYResearch株式会社は「産業廃水用脱臭剤―グローバル市場シェアとランキング、全体の売上と需要予測、2026～2032」の調査レポートを発表しました。本報告書は、産業廃水用脱臭剤の世界市場に関する売上、販売量、価格、市場シェア、主要企業のランキングなどを網羅し、地域別、国別、製品タイプ別、用途別に詳細に分析しています。また、産業廃水用脱臭剤の市場規模を、2021年から2032年までの市場パターンに基づき、将来の市場動向を予測しています。本調査は、定量的データとともに、企業が成長戦略を策定し、競争環境を評価し、市場ポジションを分析するための定性的分析も提供しています。
１．産業廃水用脱臭剤市場概況
2025年における産業廃水用脱臭剤の世界市場規模は、480百万米ドルと予測され、2026年から2032年の予測期間において、年間平均成長率（CAGR）2.5%で成長し、2032年までに569百万米ドルに達すると予測されている。
産業廃水用脱臭剤は、排水処理工程で発生する硫化水素や有機臭気成分を化学反応や吸着によって低減する薬剤である。作業環境改善や周辺地域への臭気対策に重要で、処理効率、持続性、安全性が評価基準となる。微生物処理との併用や環境負荷の小さい処方開発が進んでいる。
２．産業廃水用脱臭剤の市場区分
産業廃水用脱臭剤の世界の主要企業：Swift Chem Speciality Products、 Shri Krishna Enterprises、 Pro Chem, Inc.、 VNS Enviro Biotechq Private Limited、 Hill Manufacturing Company、 Moso Natural、 BreatheFresh、 HomePro Goods、 California Home Goods、 Shenzhen Chunwang Environmental Protection Technology、 Ever Bamboo、 Guangzhou Comebest、 Haining Nanhua Environmental Protection Technology、 Golden Value SG、 Ningbo Jiangbei Ocean Star Factory、 Dongguan Wante
上記の企業情報には、産業廃水用脱臭剤の販売量、売上、市場シェアなどが含まれており、業界の最新動向を把握するために重要な指標となります。
産業廃水用脱臭剤市場は、製品別と用途別に以下のように分類されます：
製品別：Solid、 Liquid
用途別：Chemical Industry、 Printing Industry、 Metallurgical Industry、 Others
また、地域別に産業廃水用脱臭剤市場の概要を分析し、各地域の市場規模を詳細に把握できます。具体的には、以下の国・地域が対象となります：
北米：アメリカ、カナダ
ヨーロッパ：ドイツ、フランス、イギリス、イタリア、ロシア、その他のヨーロッパ地域
アジア太平洋地域：中国、日本、韓国、東南アジア、インド、オーストラリア、その他のアジア太平洋地域
ラテンアメリカ：メキシコ、ブラジル、その他のラテンアメリカ地域
中東とアフリカ：トルコ、サウジアラビア、アラブ首長国連邦、その他の中東及びアフリカ地域
【レポートの詳細内容・無料サンプルお申込みはこちら】
https://www.qyresearch.co.jp/reports/1671408/industrial-wastewater-deodorizer
【総目録】
第1章：産業廃水用脱臭剤の製品概要、世界の市場規模予測、売上、販売量、価格について紹介する。また、最新の市場動向、推進力、機会、および業界メーカーが直面する課題とリスク、市場の制約を分析する。（2021～2032）
第2章：産業廃水用脱臭剤メーカーの競合分析、トップ5社とトップ10社の売上ランキング、産業廃水用脱臭剤の製造拠点と本社所在地、製品、価格、販売量および売上の市場シェア、最新の開発計画、合併および買収情報など、詳細な分析を提供する。（2021～2026）
１．産業廃水用脱臭剤市場概況
2025年における産業廃水用脱臭剤の世界市場規模は、480百万米ドルと予測され、2026年から2032年の予測期間において、年間平均成長率（CAGR）2.5%で成長し、2032年までに569百万米ドルに達すると予測されている。
産業廃水用脱臭剤は、排水処理工程で発生する硫化水素や有機臭気成分を化学反応や吸着によって低減する薬剤である。作業環境改善や周辺地域への臭気対策に重要で、処理効率、持続性、安全性が評価基準となる。微生物処理との併用や環境負荷の小さい処方開発が進んでいる。
２．産業廃水用脱臭剤の市場区分
産業廃水用脱臭剤の世界の主要企業：Swift Chem Speciality Products、 Shri Krishna Enterprises、 Pro Chem, Inc.、 VNS Enviro Biotechq Private Limited、 Hill Manufacturing Company、 Moso Natural、 BreatheFresh、 HomePro Goods、 California Home Goods、 Shenzhen Chunwang Environmental Protection Technology、 Ever Bamboo、 Guangzhou Comebest、 Haining Nanhua Environmental Protection Technology、 Golden Value SG、 Ningbo Jiangbei Ocean Star Factory、 Dongguan Wante
上記の企業情報には、産業廃水用脱臭剤の販売量、売上、市場シェアなどが含まれており、業界の最新動向を把握するために重要な指標となります。
産業廃水用脱臭剤市場は、製品別と用途別に以下のように分類されます：
製品別：Solid、 Liquid
用途別：Chemical Industry、 Printing Industry、 Metallurgical Industry、 Others
また、地域別に産業廃水用脱臭剤市場の概要を分析し、各地域の市場規模を詳細に把握できます。具体的には、以下の国・地域が対象となります：
北米：アメリカ、カナダ
ヨーロッパ：ドイツ、フランス、イギリス、イタリア、ロシア、その他のヨーロッパ地域
アジア太平洋地域：中国、日本、韓国、東南アジア、インド、オーストラリア、その他のアジア太平洋地域
ラテンアメリカ：メキシコ、ブラジル、その他のラテンアメリカ地域
中東とアフリカ：トルコ、サウジアラビア、アラブ首長国連邦、その他の中東及びアフリカ地域
【レポートの詳細内容・無料サンプルお申込みはこちら】
https://www.qyresearch.co.jp/reports/1671408/industrial-wastewater-deodorizer
【総目録】
第1章：産業廃水用脱臭剤の製品概要、世界の市場規模予測、売上、販売量、価格について紹介する。また、最新の市場動向、推進力、機会、および業界メーカーが直面する課題とリスク、市場の制約を分析する。（2021～2032）
第2章：産業廃水用脱臭剤メーカーの競合分析、トップ5社とトップ10社の売上ランキング、産業廃水用脱臭剤の製造拠点と本社所在地、製品、価格、販売量および売上の市場シェア、最新の開発計画、合併および買収情報など、詳細な分析を提供する。（2021～2026）