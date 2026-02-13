福島県プロモーション動画新作公開！
報道関係者各位
令和８年２月１３日
福島県広報課
【直川アナがロッチに「ふくしまのいま」みせてみた！】の配信開始について
福島県は、２月１３日（金）午後１時より、福島県プロモーション動画『直川アナがロッチに「ふくしまのいま」みせてみた！』を公開いたしました。
本動画では、県内で挑戦を続ける人々の姿や取り組みを通じて、福島県の「いま」と「魅力」を分かりやすく伝えています。
記
１ 動画の内容
福島県内の地元テレビ局で8年間、アナウンサーとして県内各地を取材してきた直川貴博さんがナビゲーターを務め、県内で異なる分野に携わる4名の関係者を取材しました。
本動画には、お笑いコンビ「ロッチ」のお二人も出演し、直川さんが取材した映像を視聴しながら、率直な感想や新たな発見についてコメントしています。
移住や農林水産業、女性の活躍、ロボット、日本酒など、多様な分野から福島県の魅力に迫る内容となっています。
※ダイジェスト版及びショート動画についても、順次公開を予定しています。
２ 出演者
ロッチ・コカド ケンタロウさん、中岡 創一さん
直川 貴博さん
佐瀬 和宏さん（はるかぜぶどう農園 代表）
熊田 舞弥さん（Felis株式会社 代表取締役）
川内 康裕さん（株式会社リビングロボット 代表取締役社長）
林 ゆりさん（鶴乃江酒造 専務取締役）
３ 配信先
【YouTube福島県公式チャンネル】
https://youtu.be/8RVt31TNo2E
※２月１３日（金）午後1時まで URL の取扱いにご注意願います。
○ロッチ プロフィール
コカドケンタロウさんと中岡創一さんによるお笑いコンビ。親しみやすい人柄と自然体の語り口で多くの世代から支持を得ている。
独自の世界観を活かしたコントで人気を集め、テレビ・ラジオ・イベントなど幅広い分野で活躍。
【コカドケンタロウさん メッセージ】
福島県は自然が豊かで、おいしいものがたくさんあるイメージですが、今回の動画を見て、
シャインマスカットが福島でも栽培されていることを知り、とても驚きました。
試食させていただいた福島のいちご「ゆうやけベリー」も、口に入れた瞬間に甘みが広がって、本当においしかったです。
若い頃は、新しいことに挑戦するなら東京に行くしかないと思っていましたが、福島の取り組みを知る中で、ここにも挑戦できるフィールドがしっかりあると感じました。
白河ラーメンが大好きなので、日本酒やお米なども含めて、ぜひ現地を訪れて、福島の食や暮らしの魅力をじっくり味わってみたいです。
【中岡 創一さん メッセージ】
福島にはこれまで何度も行かせてもらっています。
実はフラダンス講座に通って踊れるようになり、その経験をもとにフラダンスのネタを作ったこともあるんです（笑）。
今回の動画を見て、起業に関する支援制度やロボット産業など、これまで知らなかった福島の新しい一面をたくさん知ることができました。
いろいろな分野で新しい取り組みが広がっている場所なんだと、改めて感じました。
内容がとても分かりやすくまとまっていて、気づいたら前のめりで観ていました。
ぜひ多くの方に観ていただいて、｢ふくしまのいま｣を身近に感じてほしいですね。
○直川 貴博さん プロフィール
福島中央テレビで8年間アナウンサーとして勤務し、県内各を取材。現場で積み重ねた経験をもとに、地域の声を丁寧に伝えてきた。
現在はフリーアナウンサーとして、日本テレビ『news every.』 キャスター、 『Oha!4 NEWS LIVE』 水曜メインキャスターを務めるなど活躍。
【メッセージ】
海あり、山あり、湖ありと自然豊かな福島県！
気候や文化などを背景に育まれる地元のものには、福島だからこその理由があります。
そんな物語を感じていただきながら、この動画が福島をもっと好きになる、また福島との接点を持っていただける きっかけになれたら嬉しいです。
そんな広～ぉい福島県には、まだまだ皆さんに紹介したい方・美味しいものなどなど、すんげぇ～魅力が沢山あるんです！！！
ぜひ、またこのチャンネルで！？熱くプレゼンさせてください！！！