2025～2031年にCAGR3.8％で成長、世界テーブルソー市場は2031年に9.28億米ドル規模へ
テーブルソーとは、固定された作業テーブル上に回転鋸刃を設置し、木材、合板、プラスチック、アルミニウムなどの素材を精密かつ効率的に切断する工作機械である。鋸刃の高さや角度を調整することで、直線切断、斜め切断、溝切りなど多様な加工を一台で実現できる点が特徴である。建築、家具製造、木工加工、DIY市場など幅広い用途で活用され、作業効率と切断精度を同時に向上させる。近年は安全ガード、集塵装置、誘導レーザーや自動送り機構などの安全性・精度向上機能が組み込まれる傾向にあり、従来型手動鋸に比べて作業者の安全性と生産性を飛躍的に高める基盤的工具として位置づけられている。
木工・建築市場を支える高効率切断ツール
テーブルソー市場の最大の特徴は、木工・建築・家具製造などの産業基盤における安定需要である。精密切断能力により、均一な仕上がりと作業効率の向上を実現するため、プロの工務店や家具メーカー、DIY愛好者まで幅広く採用されている。特に、建築現場や製材所では、加工精度と作業速度が製品品質に直結するため、信頼性の高いテーブルソーの導入が不可欠である。また、作業者の安全確保や集塵機能の充実も市場選定の重要な要素となっており、長期的な安定需要を支える要因となっている。
技術進化と産業投資が支える市場成長
テーブルソー市場は、基本性能の向上と産業投資の増勢によって緩やかな成長を続けている。高精度鋸刃、集塵・安全ガード機構、自動送り装置などの機能追加が製品差別化のポイントとなっており、メーカーは技術革新を通じて市場競争力を維持している。さらに、建築・木工産業の設備更新サイクルや生産性向上への投資が、市場の持続的な需要を下支えしている。
LP Information調査チームの最新レポートである「世界テーブルソー市場の成長予測2025～2031」（https://www.lpinformation.jp/reports/19916/table-saws）によると、2025年から2031年の予測期間中のCAGRが3.8%で、2031年までにグローバルテーブルソー市場規模は9.28億米ドルに達すると予測されている。
図. テーブルソー世界総市場規模
【画像 https://www.dreamnews.jp/?action_Image=1&p=0000338795&id=bodyimage1】
【画像 https://www.dreamnews.jp/?action_Image=1&p=0000338795&id=bodyimage2】
図. 世界のテーブルソー市場におけるトップ20企業のランキングと市場シェア（2024年の調査データに基づく；最新のデータは、当社の最新調査データに基づいている）
世界市場を牽引する工具メーカー
テーブルソー市場は、Stanley Black and Decker、Bosch、Makita、Altendorf、SawStop、Metabo、Felder Group、TTI、Nanxing Machinery、General Internationalなどのグローバル工具メーカーによって構成されており、高い集中度を示す。LP Informationの分析によれば、2024年においてトップ5企業が売上ベースで約33.0%、トップ10企業では約45.0%の市場シェアを占めている。これら企業は、高精度の鋸刃、堅牢なフレーム、集塵機能、安全ガード、自動送り装置などを備えた製品を開発・供給しており、プロの木工・建築・家具製造市場での信頼性確保を重視している。さらに、製品ラインナップの幅広さとブランド力を活かし、業界の需要変動にも柔軟に対応する戦略を展開している。
