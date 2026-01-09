蛇口取り付け型浄水器装置の世界市場2026年、グローバル市場規模（活性炭方式、複合素材方式）・分析レポートを発表
2026年1月9日
株式会社マーケットリサーチセンター
株式会社マーケットリサーチセンター（本社：東京都港区、世界の市場調査資料販売）では、「蛇口取り付け型浄水器装置の世界市場2026年」調査資料を発表しました。資料には、蛇口取り付け型浄水器装置のグローバル市場規模、動向、予測、関連企業の情報などが盛り込まれています。
■主な掲載内容
________________________________________
市場全体の概要
本調査は、蛇口取り付け型浄水器装置の世界市場について、市場規模、成長性、競争環境を総合的に分析したものです。世界市場規模は2024年時点で約3億8300万米ドルと評価されており、2031年には約4億9900万米ドルへ拡大すると予測されています。調査期間中の年平均成長率は3.9パーセントと見込まれており、安全で手軽な飲料水への需要拡大を背景に、堅調な成長が期待されています。
本レポートでは、米国の関税制度および各国の政策対応が、市場競争構造、地域経済、供給網の安定性に与える影響についても評価しています。
________________________________________
製品の概要と特長
蛇口取り付け型浄水器装置は、家庭や業務用の蛇口に直接取り付けて使用する浄水装置です。飲料水や調理用水を簡単にろ過できる点が特長であり、大掛かりな設置工事を必要とせず、手軽に水質改善が可能です。
主に不純物や残留物質、臭気の低減を目的として使用されており、日常生活の安全性と利便性を高める製品として広く普及しています。
________________________________________
調査手法と分析範囲
本レポートでは、メーカー別、地域別、国別、タイプ別、用途別に定量分析および定性分析を実施しています。市場が継続的に変化する中で、競争状況、需給動向、需要変化の要因を多角的に整理しています。
また、主要企業の企業概要、製品構成、市場シェアの推計を通じて、2025年時点における市場構造を明確にしています。
________________________________________
調査目的と評価視点
本調査の目的は、世界および主要国における蛇口取り付け型浄水器装置市場の機会規模を把握することです。さらに、市場の成長可能性を評価し、製品タイプ別および用途別の将来成長を予測しています。
加えて、市場競争に影響を与える要因を分析することで、企業が中長期的な事業戦略を検討するための基礎情報を提供しています。
________________________________________
主要企業と競争環境
本市場には、Midea、Qinyuan Group、Hanston、Culligan International、Stevoor、Haier、Coway、Toray、Whirlpool、Panasonicなどの企業が参入しています。
各社は、ろ過性能、カートリッジ寿命、デザイン性、価格競争力を差別化要因として競争しており、家庭向け製品を中心にブランド力と販売網が重要な競争要素となっています。
________________________________________
市場セグメンテーション
蛇口取り付け型浄水器装置市場は、ろ過方式別および用途別に分類されています。ろ過方式別では、活性炭方式と複合素材方式に分けられており、複合素材方式はより多様な不純物除去を目的として採用が進んでいます。
用途別では、家庭用と業務用に分類されており、家庭用が市場の大部分を占めています。
________________________________________
地域別市場動向
地域別では、北米、欧州、アジア太平洋、中南米、中東およびアフリカが分析対象です。北米および欧州では、水質意識の高さと健康志向を背景に安定した需要が維持されています。
