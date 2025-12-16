【開催前日！】2025年12月17日開催オンラインセミナー：実例で学ぶ！分析基盤の考え方と構築のプロセスを解説
株式会社アイディーエス（本社：東京都港区、代表取締役：中野 貴志、以下アイディーエス）は、2025年12月17日に、AWSを活用した分析基盤の構築及び成功事例を解説するオンラインセミナー「実例で学ぶ！分析基盤の考え方と構築のプロセスを解説」を開催いたします。
データ活用の必要性は理解していても、「部門ごとにデータが分断されて使いづらい」「基盤を整えたのに業務に還元できていない」といった悩みを抱える企業は少なくありません。
こうした背景を踏まえ、本セミナーでは、AWSを活用した分析基盤の構築・運用を中心に据え、成功事例を通して具体的なご支援ステップと期待効果を深掘りします。冒頭でデータ活用の現状課題と分析基盤の重要性について整理したうえで、AWS Glue・Amazon Redshift・Amazon QuickSightを組み合わせたデータレイクハウス構想、さらに生成AIを用いた予測分析など、中長期的な視点でのデータ活用戦略についてご紹介いたします。
また、本セミナーでは以下の2つの実践事例をご紹介いたします。
【事例（1）】外部データとの連携で広がる分析基盤の可能性
ERPシステムからのExcel手作業による集計から脱却し、AWS GlueやRedshiftを活用して多様なデータソース（ERP・SaaS・ローカルファイル等）を統合。拡張性のある分析基盤を低コストで実現した事例をご紹介します。プロジェクトの進め方・体制づくり・ガバナンス設計まで含めた実践的アプローチを解説いたします。
【事例（2）】拡張性を意識したデータレイクハウス構想 → AI活用へ
各部門・施設に分散していたデータ活用基盤を統合し、全社的なデータ一元管理を実現。Amazon QuickSightによるデータ可視化から、SageMakerによる売上予測PoC、さらに将来的な生成AI活用を見据えた基盤構築の事例をご紹介します。
本セミナーは、PoCから本格導入、将来的なAI活用までを見据え、段階的かつ戦略的にデータ活用を進めたい方におすすめです。成功事例をもとに具体的な活用イメージをお持ちいただければ幸いです。
皆様のご参加を心よりお待ちしております。
▼開催概要
・日時：2025年12月17日（水）13：00～14：00
・参加費用：無料
・参加方法：ウェビナー（Zoom）
※ご視聴環境をご用意ください。
※当日のURLはお申込みいただいたメールアドレスに開催前日を目安にお送りいたします。
▼プログラム
第1部：データ活用の重要性と分析基盤構築
第2部：成功事例のご紹介（1） ― 外部データソースを取り込んで可視化 ―
第3部：成功事例のご紹介（2） ― 中長期的な活用を見据えたデータレイクハウス構想 ―
第4部：セミナーのまとめ / サービス紹介
第5部：Q&Aセッション
▼スピーカー
鈴木 一斗（営業）
山田 浩大（営業）
▼お申込み
こちらからお申し込みください
（https://www.sunnycloud.jp/seminar/seminar251217/）
※参加者1名につき1回のご登録となります。
配信元企業：株式会社アイディーエス
