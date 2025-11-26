乳製品包装機器の市場規模、2031年に36460百万米ドルに達する見込み
2025年11月26日に、QYResearch株式会社（所在地：東京都中央区）は「乳製品包装機器―グローバル市場シェアとランキング、全体の売上と需要予測、2025～2031」の最新調査資料を発行しました。本レポートでは、世界の乳製品包装機器市場規模、市場動向、成長予測を詳細に分析し、今後の市場の変化と発展方向を見通します。乳製品包装機器市場を製品別、用途別、地域別に分類し、各セグメントにおける売上、市場シェア、成長トレンドを明確にします。主要企業の紹介、売上、最新の開発状況、および競合環境に関する詳細な分析を提供します。また、市場成長を促進する主な要因と業界が直面する課題を分析し、将来の市場機会を予測しています。
市場規模
2024年における乳製品包装機器の世界市場規模は、31160百万米ドルと予測され、2025年から2031年の予測期間において、年間平均成長率（CAGR）2.3%で成長し、2031年までに36460百万米ドルに達すると予測されている。
乳製品包装機器は、牛乳、ヨーグルト、クリーム、バター、チーズなど多様な乳製品を安全かつ衛生的に充填・密封・包装するための専用設備です。液体、粘性、固形など製品形態ごとに最適化された機構を備え、温度管理、充填精度、異物防止を常に確保する構造を取ります。食品衛生基準に適合したステンレス材の使用や洗浄容易性が求められ、連続生産ラインではCIP／SIPによる自動洗浄・殺菌機能が品質安定に貢献します。さらに、無菌充填、窒素置換、真空包装などの工程を追加することで、酸化抑制や風味保持、賞味期限延長に直結します。市場では高速化、省エネルギー化、省人化が重要テーマとなり、ロボットアームによるパレタイジングやAI画像解析による外観検査を組み合わせることで生産効率を向上させる取り組みが進んでいます。
市場セグメント分析
乳製品包装機器市場は製品、用途、地域別に分類され、各セグメントの市場規模や成長展望を詳細に分析ています。
製品別：Bottles、 Pouches、 Cups、 Cans、 Carton & Boxes
用途別：Cheese、 Cream、 Ice Cream、 Yogurt and cultured product、 Milk、 Butter、 Others
地域別
北米：アメリカ、カナダ
ヨーロッパ：ドイツ、フランス、イギリス、イタリア、オランダ、その他のヨーロッパ地域
アジア太平洋地域：中国、日本、韓国、東南アジア、インド、オーストラリア、その他のアジア太平洋地域
ラテンアメリカ：メキシコ、ブラジル、その他のラテンアメリカ地域
中東とアフリカ：トルコ、サウジアラビア、アラブ首長国連邦、その他の中東及びアフリカ地域
競合環境分析
世界の乳製品包装機器市場の主要企業には、Teta Laval、 SIG Combibloc、 Elopak、 Amcor、 Greatview、 Qingdao Likang Packing、 Stora Enso、 Nippon Paper Group、 Bihai、 Weyerhaeuser、 Xinju Feng Pack、 Jielong Yongfa、 International Paper、 Skylong、 Ecolean、 Coesia IPI、 Serac
本調査では、これらの企業について、会社概要、最新の活動、各企業の主要な市場戦略や市場動向に関する具体的な情報など、詳細な競合分析を行っています。
【レポート詳細・無料サンプルの取得】
https://www.qyresearch.co.jp/reports/1507420/dairy-packaging-products
【目次】
第1章：乳製品包装機器製品の概要、市場規模予測、売上、販売量、価格、及び最新の市場動向を紹介。また、業界推進要因、機会、リスクを特定し、市場の制約についても詳述します。（2020～2031）
市場規模
2024年における乳製品包装機器の世界市場規模は、31160百万米ドルと予測され、2025年から2031年の予測期間において、年間平均成長率（CAGR）2.3%で成長し、2031年までに36460百万米ドルに達すると予測されている。
乳製品包装機器は、牛乳、ヨーグルト、クリーム、バター、チーズなど多様な乳製品を安全かつ衛生的に充填・密封・包装するための専用設備です。液体、粘性、固形など製品形態ごとに最適化された機構を備え、温度管理、充填精度、異物防止を常に確保する構造を取ります。食品衛生基準に適合したステンレス材の使用や洗浄容易性が求められ、連続生産ラインではCIP／SIPによる自動洗浄・殺菌機能が品質安定に貢献します。さらに、無菌充填、窒素置換、真空包装などの工程を追加することで、酸化抑制や風味保持、賞味期限延長に直結します。市場では高速化、省エネルギー化、省人化が重要テーマとなり、ロボットアームによるパレタイジングやAI画像解析による外観検査を組み合わせることで生産効率を向上させる取り組みが進んでいます。
市場セグメント分析
乳製品包装機器市場は製品、用途、地域別に分類され、各セグメントの市場規模や成長展望を詳細に分析ています。
製品別：Bottles、 Pouches、 Cups、 Cans、 Carton & Boxes
用途別：Cheese、 Cream、 Ice Cream、 Yogurt and cultured product、 Milk、 Butter、 Others
地域別
北米：アメリカ、カナダ
ヨーロッパ：ドイツ、フランス、イギリス、イタリア、オランダ、その他のヨーロッパ地域
アジア太平洋地域：中国、日本、韓国、東南アジア、インド、オーストラリア、その他のアジア太平洋地域
ラテンアメリカ：メキシコ、ブラジル、その他のラテンアメリカ地域
中東とアフリカ：トルコ、サウジアラビア、アラブ首長国連邦、その他の中東及びアフリカ地域
競合環境分析
世界の乳製品包装機器市場の主要企業には、Teta Laval、 SIG Combibloc、 Elopak、 Amcor、 Greatview、 Qingdao Likang Packing、 Stora Enso、 Nippon Paper Group、 Bihai、 Weyerhaeuser、 Xinju Feng Pack、 Jielong Yongfa、 International Paper、 Skylong、 Ecolean、 Coesia IPI、 Serac
本調査では、これらの企業について、会社概要、最新の活動、各企業の主要な市場戦略や市場動向に関する具体的な情報など、詳細な競合分析を行っています。
【レポート詳細・無料サンプルの取得】
https://www.qyresearch.co.jp/reports/1507420/dairy-packaging-products
【目次】
第1章：乳製品包装機器製品の概要、市場規模予測、売上、販売量、価格、及び最新の市場動向を紹介。また、業界推進要因、機会、リスクを特定し、市場の制約についても詳述します。（2020～2031）