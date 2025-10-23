YOASOBI HALL TOUR 2025 WANDARA新潟公演後のYOASOBIを直撃！ Samsung Galaxy S25 Ultraの

YOASOBIのスペシャルインタビュー動画 本日公開 ～ライブの思い出を鮮明に残せる「#ライブ撮影ならGalaxy」イベントレポートも公開～

サムスン電子ジャパン株式会社（以下、サムスン）はグローバルポップアーティスト・YOASOBIとコラボレーションした「Galaxy S25 Ultra meets YOASOBI #ライブ撮影ならGalaxy」を2025年4月にスタートしました。現在は「YOASOBI HALL TOUR 2025 WANDARA」で「Samsung Galaxy S25 Ultra」を実際にレンタルし、感動のライブ撮影を体験いただけるキャンペーンを開催中です。そして、そのサムスンとYOASOBIのコラボを記念したスペシャルインタビュー動画を本日公開したことをお知らせいたします。

また、キャンペーン初回公演となる新潟公演で「Samsung Galaxy S25 Ultra」を実際にレンタルしたメディアイベントレポートも合わせてご紹介します。

※「YOASOBI HALL TOUR 2025 WANDARA」は一般の方も公演中のスマートフォン撮影（静止画のみ）が可能です。動画撮影はご遠慮いただいております。





■ライブ撮影OKのYOASOBIがライブ後に語った「スペシャルインタビュー動画」を本日公開

公開先：Samsung Japan公式YouTube

URL：https://www.youtube.com/watch?v=YMqj4afAn20

＜特別インタビュー＞

Q.本日のライブの感想をお聞かせください。

（ikuraさん）最高でしたね。新潟のみなさん、熱量も声量もすごくて、ものすごいパワーを感じました。

（Ayaseさん）すごかったね～ツアーとしては40本あるうちの14本目ですが、ツアーファイナルかなと思うくらい皆さんが熱量を出し切ってくれて素晴らしかったです。

Q.11月の完走に向けて意気込みを教えてください。

（Ayaseさん）とにかく我々が健康でいることが一番大事だよね。1人も欠けることなくちゃんと走り抜くためにね。

（ikuraさん）私たちとしても40本のツアーは1つの挑戦ですが、来てくださる皆さんにとっては1日1日が特別だと思うので、私たちも1日1日を大切に走り抜けたいと思います。

Q.今回サムスンは「Galaxy AIとともに可能性を切り開こう」というSamsung Galaxyのコンセプトのもと、音楽を通じてグローバルに活躍するYOASOBIさんに共感しコラボレーションをさせていただきました。今回のコラボレーションをどのように感じられましたか？

（ikuraさん、Ayaseさん）光栄です。

（ikuraさん）YOASOBIのライブは（写真）撮影OKなので、ぜひみなさんに「100倍ズーム」を使って、鮮明な写真を撮ってもらえたら嬉しいです。私たちのライブにはこだわりの演出がたくさんあるので、色々な瞬間を切り取ってもらえると嬉しいなと思っています。

Q.「Samsung Galaxy S25 Ultra」でライブの思い出を美しく写真に残し、ライブ中だけでなくライブ後も思い出に浸っていただけますが、この点についてはいかがでしょうか？

（Ayaseさん）レーザー・照明・映像演出などステージ上の演出全部や衣装・ヘアスタイルなど、音以外の目に見えるものにもとてもこだわっているので、それが後で見返せるものとして美しく保存されるのはとても良いことだと思います。

（ikuraさん）カメラの中に自動でお肌をきれいにしてくれる機能がデフォルトで搭載されていて、ライブ後の顔でもきれいに映るのがすごいです。お客さんもきっと盛り上がった後でメイクが崩れてしまっている瞬間があるかと思いますが、それでもいい笑顔で撮った時の写真は一生ものなので。

（Ayaseさん）撮った後の画質も綺麗だし素晴らしいです。

（ikuraさん）ぜひ使ってみてください！

Q.実際におふたりにも「Samsung Galaxy S25 Ultra」をお使いいただきましたが、どうでしたか？

（ikuraさん）すごいお肌きれいになってる！と驚いた時の写真を撮りました(笑）

（Ayaseさん）AIで消せる機能が素晴らしいから映っていた人を全て消して、誰もいなくなってしまいました(笑)

（ikuraさん）背景きれいですごいよね。

（Ayaseさん）これがデフォルトで入っているのはすごいです。

Q.いち早く日本でのライブ撮影を許可したアーティストだと思っていますが、どんな思いで撮影をOKにされたのか、またライブを実際に撮影いただいている中でここを撮影してほしいなというポイントがあれば教えてください。

（Ayaseさん）SNSが普及する中で、僕らもライブをやるとなるとオフィシャルカメラマンさんに撮影いただき、その日のライブの様子を来れなかった方にもお届けしています。それに加えて、実際に来たお客さんが客席から撮った写真をアップしたり、みんなで共有してくれれば、カメラマンがそれだけの人数増えているのと一緒です。また、僕らのことを好きだと言ってくれている人ならではの目線の写真はとても面白いと思っています。ファン同士だけでなく、YOASOBIがどういうアーティストなのか分からない人にも「こういうライブやってるんだな」「ikuraさんは歌っているときにこういう表情しているんだな」と知ってくれるきっかけになれば面白いのかなというのが1つの理由です。

（ikuraさん）思い出として撮ったものをライブに来られなかった人に共有してくれたり、SNSで投稿してくれたりすると「YOASOBIのライブってこんな演出なんだ」とライブの雰囲気が伝わり、そこからまた広がったりすることもあると思いますし、良いことしかないよねということで撮影許可させていただいています。

（ Ayase さん） 撮影してほしいポイントについては「本当にあなたが撮りたいと思った瞬間を撮ってください」という気持ちですね。色々なシーンがある中で僕らとしてももちろん演出のこだわりはありますが、自然と今撮りたいと心が動いた瞬間に撮ってもらえればと思っています。





ファンの皆さんへメッセージ

みなさん、こんにちは。YOASOBIのikuraとAyaseです。4月から配信しているCMでGalaxyとコラボしています。

「#ライブ撮影ならGalaxy」ということで、Galaxyにはライブの思い出を素敵に残せる機能がたくさんあります。「100倍ズーム」とかぜひ使っていただいてみなさんの思い出を残してみてくださいね！





＜メディアイベントレポート＞

■「Samsung Galaxy S25 Ultra」でライブ撮影を最大限に楽しむ！

高性能カメラ「100倍ズーム」「約2億画素」や「生成AI編集」で感動の撮影体験





■「約2億画素」撮影なら2階席からでも一眼レフで撮影したようなYOASOBI神ショットを連発

「Samsung Galaxy S25 Ultra」の驚異的な「約2億画素」の広角カメラで、30m以上離れた2階の観客席からでもステージ上の人物を鮮明に捉えることができました。Samsung Galaxyならではの明るさの調整やナイトモードでの撮影は暗闇やどんなライティング環境でも鮮明なショットを捉えることができます。どの席からも“神ショット”が狙え、ライブの感動をそのまま写真に残すことができました。





■「100倍ズーム」で表情まで鮮明に！観客の熱気で感極まるYOASOBIの表情に注目

最大100倍までズームできる「Samsung Galaxy S25 Ultra」なら観客の熱気に感極まるAyaseさんやikuraさんの熱唱中の表情までくっきり捉えることができました。またSamsung Galaxyスマートフォンはズーム倍率が20倍を超えると右上に撮影範囲を示すガイドが表示され、ピントが合うと枠が黄色になるため、手振れや狙った被写体を見失うことなく、どなたでも簡単に撮影ができます。

さらに、ライブ撮影には「プロモード」（静止画・動画）での撮影がおすすめです。プロモードはホワイトバランスやISO、シャッタースピード、露出などを細かく調整することが可能です。あらゆる照明でも被写体をしっかりと捉え、迫力ある画像を残すことができます。





■Galaxy AI「生成AI編集」を使えば、映り込みを自然に消してベストショットを簡単に生成！

さらに、最新のGalaxy AIによる生成AI編集にも挑戦いただきました。YOASOBIとのCMでおなじみの、人が映り込んだ場合でも不要な部分を削除し自然な写真を生成することができる機能です。特にライブ会場前のフォトスポットでの撮影などでも大活躍。初めてのGalaxy AI体験でも操作が簡単で、最高のベストショットを生成できました。





■コラボグッズやグルメの撮影など、ライブ会場で使える他の撮影モードにもトライ！

「100倍ズーム」や「約2億画素」以外にもグッズ撮影には「ポートレート撮影」、コラボグルメの撮影には「食事モード」などライブ会場で使える他の撮影モードもご体験いただきました。食事モードではYOASOBI監修のオリジナルカレーを撮影し、お米やカレーのツヤを際立たせつつ、背景をやわらかくぼかし、鮮やかな色合いに表現できました。また、会場内でポスターやアイテムを調べたい際に便利な「かこって検索」は、検索したいものをカメラで写し囲うだけで検索ができます。さらに会場で流れているBGMを聞かせるだけで簡単に楽曲を調べることもでき、ライブ参戦をさらに楽しむことができる機能が満載です。





■AIエージェントを初搭載した新次元の最新AIフォン 「Samsung Galaxy S25 Ultra」





「Samsung Galaxy S25 Ultra」は2025年2月14日に発売した最新AIフォンです。新次元のAI機能「Galaxy AI」を搭載し、Snapdragon® 8 Elite for GalaxyというSamsung Galaxy Sシリーズ史上最も強力な性能を備え、Sペンも内蔵しています。 さらに、「Samsung Galaxy S25シリーズ」はAI機能を使いながらアプリ間の連携が可能になり、コミュニケーションの円滑化や生産性をさらに向上させる驚きのAI機能が満載です。また「Samsung Galaxy S25 Ultra」のカメラ性能は約2億画素カメラに加え、約5,000万画素の超広角カメラセンサーを初搭載し、卓越した鮮明さと鮮やかな撮影が可能になりました。スマートフォンが苦手とする暗所でのビデオ撮影も大幅に進化しています。

■『＃ライブ撮影ならGalaxy 「Galaxy S25 Ultra meets YOASOBI」

YOASOBIのホールツアーでGalaxy S25 Ultraを体験しよう！』開催中！

「YOASOBI HALL TOUR 2025 WANDARA」のライブ会場外では、「Samsung Galaxy S25 Ultra」でできる感動の撮影をミッション形式で体験できるキャンペーンを実施中です。9月2日（火）からスタートした新潟開催から最後の沖縄開催までの全28公演でホールツアーのステージに立つYOASOBIと撮影ができるフォトスポットを展開しています。

またライブ撮影の魅力や体験内容を紹介するオリジナルチラシを配布し、フォトスポットで撮影した写真をSNSに投稿いただいた方には、ここでしか手に入らないオリジナルステッカーをプレゼント中です。

