ワラパッパ
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【お知らせ】ツイッターでも歴史ネタ公開しております
テキスト系妄想メディア「ワラパッパ (WARAPAPPA )」よりお世話になっております、ワラパッパ編集長のスエヒロです。 -->個人のツイッターアカウント…
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戦国時代にセブンイレブンがあった場合のクジ
テキスト系妄想メディア「ワラパッパ (WARAPAPPA )」より戦国時代といえば、15世紀末〜16世紀末にかけて戦乱が頻発していた時代のことですね。群雄が…
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武田信玄が塩止めの窮状をtwitterで訴えたら
テキスト系妄想メディア「ワラパッパ (WARAPAPPA )」より敵に塩を送ると云えば、上杉謙信が塩止めに苦しむライバルの武田信玄に対して、塩を送ったと…
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武田信玄が会社をやっていた場合のホームページ
テキスト系妄想メディア「ワラパッパ (WARAPAPPA )」より武田信玄といえば、戦国時代に活躍した甲斐の大名のことですね。騎馬隊や上杉謙信とのライバ…
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千利休が学生だった頃のお茶サークルのチラシ
テキスト系妄想メディア「ワラパッパ (WARAPAPPA )」より千利休といえば、戦国時代から安土桃山時代にかけて活躍した茶人で、織田信長・豊臣秀吉の茶…
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変なおじさん居酒屋のメニュー
テキスト系妄想メディア「ワラパッパ (WARAPAPPA )」より変なおじさん居酒屋のメニュー『アントニオ猪木酒場』という居酒屋がある。サイトに書かれて…
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幕末にフェスがあった場合のタイムテーブル
テキスト系妄想メディア「ワラパッパ (WARAPAPPA )」より幕末といえば、300年続いた江戸時代末期、ペリーの浦賀来航から大政奉還・戊辰戦争あたりまで…
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小野妹子が隋へ旅立つときの寄せ書き
テキスト系妄想メディア「ワラパッパ (WARAPAPPA )」より小野妹子といえば、飛鳥時代の607年に隋にわたった人物のことですね。携えた国書の「日出処天…
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猿蟹合戦格ゲーの臼の勝利セリフ
テキスト系妄想メディア「ワラパッパ (WARAPAPPA )」よりもしも『猿蟹合戦』の格ゲーがあったとしたら、臼の勝利セリフはどんなものなのか？今回はそ…
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シェイクスピアがジャンプで連載していたら
テキスト系妄想メディア「ワラパッパ (WARAPAPPA )」よりシェイクスピアと云えば、イングランドの劇作家で詩人で、代表作に「ハムレット」「マクベス…
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華佗クリニックの看板
テキスト系妄想メディア「ワラパッパ (WARAPAPPA )」より華佗といえば、中国の後漢末期の医師で、三国志などにも登場する伝説的な医師のことですね。…
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トシちゃんＢＩＧゲーム
テキスト系妄想メディア「ワラパッパ (WARAPAPPA )」よりＢＩＧ発言でお馴染みトシちゃんをもっとＢＩＧにするゲーム。サイコロを振り、地球で一番の…
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「刀狩り」の分別表を考える
テキスト系妄想メディア「ワラパッパ (WARAPAPPA )」より刀狩りといえば、安土桃山時代に豊臣秀吉が百姓の帯刀権を剥奪し、刀や槍、鉄砲が集め兵農分…
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上杉謙信がLINEスタンプをつくった場合
テキスト系妄想メディア「ワラパッパ (WARAPAPPA )」より上杉謙信といえば、戦国時代に活躍した越後の武将のことですね。「越後の虎」の異名を持ち、…
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桃園の誓いを結婚式の席次表風にする
テキスト系妄想メディア「ワラパッパ (WARAPAPPA )」より桃園の誓いといえば、三国志演義などで劉備・関羽・張飛が、義兄弟の契りを結ぶエピソードの…
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故事「泣いて馬謖を斬る」がLINEだったら
テキスト系妄想メディア「ワラパッパ (WARAPAPPA )」より泣いて馬謖を斬るといえば、中国後漢末期から三国時代の蜀漢にかけての武将・馬謖の話ですね…
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八千草薫さんのニックネームを考える
テキスト系妄想メディア「ワラパッパ (WARAPAPPA )」より私にはニックネームがなかった。小学校、中学校、高校、大学、そしてその後も、いつも本名で…
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大塩平八郎の乱をときメモ風にする
テキスト系妄想メディア「ワラパッパ (WARAPAPPA )」より大城平八郎の乱と云えば、大坂町奉行所の元与力である大塩平八郎が起こした反乱のことですね…
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徳川15代将軍をプロ野球カードっぽくする
テキスト系妄想メディア「ワラパッパ (WARAPAPPA )」より徳川15代将軍と云えば、江戸幕府の歴代征夷大将軍のことですね。徳川家康から徳川慶喜まで15…
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毛利元就がLINEスタンプをつくった場合
テキスト系妄想メディア「ワラパッパ (WARAPAPPA )」より毛利元就と云えば、戦国武将に活躍した武将で、中国地方のほぼ全域を支配下に置くまでに勢力…