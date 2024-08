現地時間2024年8月24日(土)にメジャーリーグで6人目となる「40-40(シーズン40本塁打&40盗塁)」を達成したロサンゼルス・ドジャースの大谷翔平選手が、8月30日の試合でメジャーリーグ初となる「43-43」を達成しました。Shohei Ohtani becomes first player with 43-43 seasonhttps://www.mlb.com/dodgers/news/shohei-ohtani-first-43-homer-43-stolen-base-season大谷選手といえば投手と打者の「二刀流」の活躍で、日本のプロ野球