人類の祖先は、しばしば毛むくじゃらでヤリを持った姿で描かれることがあります。この「ヤリ」は獲物に対して投げつけて使っていたのだろうと一般的に考えられていますが、少し違う方法で使用していた可能性が指摘されました。Clovis points and foreshafts under braced weapon compression: Modeling Pleistocene megafauna encounters with a lithic pike | PLOS ONEhttps://journals.plos.org/plosone/article?id=10.1371/jour