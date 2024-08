雨の日や気温がいつもより下がった日に、家族や身の回りのお年寄りが「ひざが痛む」と口にしたのを聞いたことがある人は少なくないはず。しかし、研究者が実際に天候と腰痛や膝痛の関係を調べたところ、実はほとんど無関係だったということが報告されました。Come rain or shine: Is weather a risk factor for musculoskeletal pain? A systematic review with meta-analysis of case-crossover studies - ScienceDirecthttps://w