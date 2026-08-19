洋食の定番「ガーリックバター」が今、和食やスイーツにまで広がり大ブーム！一度食べたらやみつきになる話題の「悪魔的レシピ」をご紹介します。

【写真を見る】ガーリックバターソースを使った“悪魔的”アレンジ

SNSで密かなブームの「ガーリックバター」 連日満席のお店も

高級感のある店内でイタリアンが楽しめる、東京・新宿区にあるお店「クロック トロワ」。あるものを求めて連日ほぼ満席です。

みなさんが見たというSNSが、こちらのおいしそうなステーキです。人気のカギになっているのが…

クロックトロワ 千葉直幸さん

「これはガーリックバターです。ニンニクとか混ぜ合わせたバターになってます」

「ガーリックバター」。バターにガーリックチップ、食感のアクセントとなるエシャロットなどを練り込んだ、この店のオリジナルバターです。

クロックトロワ 千葉直幸さん

「生のニンニクだったり、チップを使ったりとか調整したので、10回くらいはやったのかなと」

店自慢のガーリックバターをアツアツの鉄板で溶かしながら、うま味をお肉に閉じ込めます。

夏バテ予防にもぴったりな「ガーリックバター」。

SNSではチキンや、フランスパン、ポテトと合わせるなど、たくさんアレンジが紹介され、密かなブームに。

とんかつ専門店「松のや」で期間限定で販売されている「“肉厚”チキン“むね”かつ定食 890円」。一緒に提供される「ガーリックバターソース」を付けて食べてみると…

記者

「ニンニクのパンチが先に来た後に、バターの甘みが広がっていきます。とても食欲をかき立てられます」

松屋フーズ 辻本はるかさん

「夏場になると体力が落ちやすい時期になりますので、ガーリックバターを食べていただいて、体力をつけていただきたい」

家でおいしく簡単に楽しめるガーリックバターもあります。

大手スーパー「ロピア」がプライベートブランドのガーリックバターを開発。発売以来、予想を大きく上回るほどの売れ行きだといいます。

ロピア広報担当者

「メーカー商品さんもそうですし、飲食店の方でも、ガーリックバターという味付けはよくお見かけするので、市場として伸びている、拡大しているのを感じております」

ほかにもNスタがスーパーを調査したところ、ガーリックバターの商品はこんなにも。

食材をカットするだけで食べられるものや、カップ麺に、ポテトチップスまで登場しています。

業務用から大ヒットした“悪魔的ガーリックバターソース”

こうした中、業務用で開発したはずが、一般の人にも大人気となった商品があります。それが、黄色い液体状のケンコーマヨネーズの「ガーリックバターソース」。これが「悪魔的」「何にでも合う」と話題なんです。

本当に何にでも合うのか。開発した会社におすすめの食べ方を聞きに行きました。

ケンコーマヨネーズ 開発部 田中美穂さん

「トーストにかけて召し上がっていただくのをおすすめしております」

トーストにソースをかけるだけで、簡単「ガーリックトースト」の完成です。

ほかにも焼いたチキンにかけたり、火の通ったイカにかけたりするだけで、簡単にお店のような味わいになるんです。

ケンコーマヨネーズ 開発部 田中美穂さん

「これとビールとかで楽しんでいただけるかなと思います」

社内で「びしゃがけ選手権」開催 社員が選ぶ“意外な組み合わせ”

ソースによく合いそうなメニューが並ぶ中、会社では意外な組み合わせを考えるためにこんなこともしているそうです。

ケンコーマヨネーズ 開発部 田中美穂さん

「新しいメニューを楽しんで食べてもらえるような選手権を会社の中で開催しました」

その名も「びしゃがけ選手権」。社員の投票で選ばれたレシピを紹介します。

まず、食卓の大定番「カレーライス」に「びしゃがけ」してみると…

記者

「まろやかな感じもありますね」

ケンコーマヨネーズ 開発部 田中美穂さん

「ルーと相性が意外といいので、面白いメニューになっている」

さらに、牛丼に「びしゃがけ」するのもおすすめなんです。紅ショウガの味変の代わりに、いつもと違った牛丼が楽しめるということです。

ケンコーマヨネーズ 開発部 田中美穂さん

「卵かけご飯にガーリックバターソースをかけていただくメニューになっております」

朝ご飯の定番「たまごかけご飯」は醤油をかけたくなるところですが、「ガーリックバターソース」を「びしゃがけ」です。

記者

「朝からいけちゃいますね」

ケンコーマヨネーズ 開発部 田中美穂さん

「元気出ますよね」

一通り食事が終われば、デザートが食べたくなりますが、「バニラアイス」にかけて食べるのもおすすめなんだそうです。