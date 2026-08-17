ホワイトソックス・村上宗隆（26）が再び、本塁打の量産体制に入った。

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日本時間17日、敵地デトロイトでのタイガース戦に「2番・一塁」で出場し、5打数1安打2打点。4-4と同点の七回無死一塁で、救援左腕ホルトンの甘く入った変化球を見逃さず、左中間スタンドに28号勝ち越し2ランを放った。打球速度102.4マイル（約165キロ）、飛距離393フィート（約120メートル）の豪快な一発だった。

村上は同じア・リーグ中地区のライバルである今回のタ軍との3連戦初戦（15日）にも27号ソロを放っている。村上の一発もあって、チームは首位を争うタ軍相手にスイープで、5.5ゲーム差で首位固めに入った。

試合後、地元放送局のインタビューに応じた村上は「左投手と対戦する機会が多いし、いい場面で打てたので良かった」と振り返った。

2023年から3年連続で100敗以上を喫し、アのお荷物球団だったホ軍が、今季は一転して開幕から好調。5年ぶりの地区優勝を狙える位置につけている。

渡米1年目ながら主砲を務める村上のバットはチームをポストシーズンに導けるか。