英国ミステリー『ヴェラ〜信念の女警部〜』第1話、YouTubeで期間限定無料公開

Amazon Prime Video「シネフィルWOWOWプラス」公式YouTubeでは、一度は観ておきたい名画、人気のミステリードラマ、名作アニメなどを続々無料公開！ 今回は、英国推理小説界の至宝アン・クリーヴス原作の大人気クライムミステリー『ヴェラ〜信念の女警部〜』第1話をYouTubeで期間限定無料公開中だ。

14シーズン続いた人気シリーズの初回は連続殺人事件

クリーヴスといえば、その小説が『シェトランド』『刑事マシュー・ヴェン 哀惜のうなり』としてドラマ化されたことでも知られる人気作家。英ITVで2011年より14シーズン続いた本作は、イングランド北東部ノーサンバーランドを舞台に、不屈の精神で捜査に取り組む警部ヴェラ・スタンホープの姿を描く。

同役を演じるのは、アカデミー賞に2度ノミネートされたほか、英国アカデミー賞やゴールデン・グローブ賞の受賞歴を誇るイギリスの名優ブレンダ・ブレシン（『秘密と嘘』『リトル・ヴォイス』）。共演は、『イン・ザ・ダーク』のデヴィッド・レオン、『ロキ』のウンミ・モサク、『チェルノブイリ』のポール・リッター、『ニル・バイ・マウス』のジョン・モリソンなど。

無料公開中の第1話のもとになった原作は、「水面の弔花」の邦題で「ヴェラ・スタンホープ」シリーズとして日本で初めて刊行された作品。ドラマと小説は、表現方法などが多少異なり、小説では謎解き部分やヴェラの心情がより細やかに描写されているので、見比べてみるのもオススメだ。

＜第1話「海に消えた秘密」あらすじ＞

イングランド北東部ノーサンバーランド。ある夜、ジュリー・アームストロングは、恋人のゲイリー・ライトとともに久しぶりのデートに出掛けた。帰りが遅くなった彼女が帰宅すると、息子のルークが殺され、浴槽に沈んでいた。ここから、死体が連続で発見される。

★第2話以降のご視聴はこちら。

※作品は予告なく変更となる可能性がございます。







（海外ドラマNAVI）

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