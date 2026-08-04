『ジュマンジ』シリーズ最終章、12・25公開 ゲームを飛び出し現実世界へ「ここはジュマンジではない」
ドウェイン・ジョンソン主演の「ジュマンジ」シリーズ最新作にして最終章となる『JUMANJI: OPEN WORLD』の邦題が、『ジュマンジ／オープンワールド』に決定した。12月25日より全国公開される。あわせて、ゲームと現実世界の境界が崩壊する様子を描いた初の予告編が解禁された。。
【動画】『ジュマンジ／オープンワールド』日本語字幕つき初予告
1995年公開のロビン・ウィリアムズ主演作『ジュマンジ』では、謎のボードゲームからジャングルの動物たちが現実世界へ飛び出す騒動が描かれた。
設定を一新した『ジュマンジ／ウェルカム・トゥ・ジャングル』（2017年）では、若者たちがゲームの世界へ吸い込まれ、屈強な冒険家ブレイブストーン博士（ドウェイン・ジョンソン）ら“アバター”の肉体を借りて冒険を展開。同作は全世界興行収入9億5000万ドルを超え、続く『ジュマンジ／ネクスト・レベル』（2019年）も8億ドルを超えるヒットとなった。
7年ぶりの新作となる今回は、原点回帰。これまで人間を吸い込んできたゲーム「ジュマンジ」がゲーム機を飛び出し、現実世界を侵食。雪の降るクリスマスの町を舞台に、動物やアバターが入り乱れる騒動が巻き起こる。
予告編は、クリスマスイルミネーションが輝く雪の町を、不気味な緑色の光が覆う場面から始まる。住宅街をキリンの群れが横切り、ダイナーの前をダチョウの大群が疾走するなど、日常の風景が次々と“ジュマンジ化”していく。
かつてゲームの世界から生還したスペンサー（アレックス・ウルフ）たちがダイナーへ駆け込むと、そこで待っていたのは、本来はゲーム内のアバターであるはずのブレイブストーン博士。さらに、ルビー・ラウンドハウス（カレン・ギラン）、フランクリン・“ムース”・フィンバー（ケヴィン・ハート）、シェリー・オベロン教授（ジャック・ブラック）も現実世界に現れる。
オベロンが「ここはジュマンジではない」と、ゲームと現実の境界が完全に崩壊してしまったことを告げる一方、アバターたちは“デモ設定”のままで、どこか様子がおかしい。巨大なサイがダイナーの壁を突き破って乱入する大パニックが発生。
ゲームキャラ特有の妙にぎこちない走り方で雪の町を駆け抜けるアバターたち、雪道を爆走するカーチェイス、そして車外に出たオベロンがトラックに撥ね飛ばされた直後、何事もなかったかのように「さあ出発だ！」と復活する“ゲームならでは”のギャグも収められている。
町の混乱を収める方法は、現実世界へあふれ出したすべてをゲームの中へ戻すこと。スペンサーたちは暴走するジュマンジを封じ込め、町に平穏を取り戻すため、最後の冒険へ挑む。
【動画】『ジュマンジ／オープンワールド』日本語字幕つき初予告
1995年公開のロビン・ウィリアムズ主演作『ジュマンジ』では、謎のボードゲームからジャングルの動物たちが現実世界へ飛び出す騒動が描かれた。
7年ぶりの新作となる今回は、原点回帰。これまで人間を吸い込んできたゲーム「ジュマンジ」がゲーム機を飛び出し、現実世界を侵食。雪の降るクリスマスの町を舞台に、動物やアバターが入り乱れる騒動が巻き起こる。
予告編は、クリスマスイルミネーションが輝く雪の町を、不気味な緑色の光が覆う場面から始まる。住宅街をキリンの群れが横切り、ダイナーの前をダチョウの大群が疾走するなど、日常の風景が次々と“ジュマンジ化”していく。
かつてゲームの世界から生還したスペンサー（アレックス・ウルフ）たちがダイナーへ駆け込むと、そこで待っていたのは、本来はゲーム内のアバターであるはずのブレイブストーン博士。さらに、ルビー・ラウンドハウス（カレン・ギラン）、フランクリン・“ムース”・フィンバー（ケヴィン・ハート）、シェリー・オベロン教授（ジャック・ブラック）も現実世界に現れる。
オベロンが「ここはジュマンジではない」と、ゲームと現実の境界が完全に崩壊してしまったことを告げる一方、アバターたちは“デモ設定”のままで、どこか様子がおかしい。巨大なサイがダイナーの壁を突き破って乱入する大パニックが発生。
ゲームキャラ特有の妙にぎこちない走り方で雪の町を駆け抜けるアバターたち、雪道を爆走するカーチェイス、そして車外に出たオベロンがトラックに撥ね飛ばされた直後、何事もなかったかのように「さあ出発だ！」と復活する“ゲームならでは”のギャグも収められている。
町の混乱を収める方法は、現実世界へあふれ出したすべてをゲームの中へ戻すこと。スペンサーたちは暴走するジュマンジを封じ込め、町に平穏を取り戻すため、最後の冒険へ挑む。