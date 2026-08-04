実写映画『ブルーロック』Adoが歌う主題歌「モンストロ」スペシャルコラボPV解禁
高橋文哉が主演する実写映画『ブルーロック』より、Adoが歌う主題歌「モンストロ」にのせて、本編の映像を贅沢に使用したスペシャルコラボPVが解禁された。
【動画】Adoが歌唱！ 映画『ブルーロック』主題歌「モンストロ」スペシャルコラボPV
本作は、同名の人気サッカー漫画（原作：金城宗幸・ノ村優介／講談社「週刊少年マガジン」連載）を実写映画化。日本をサッカーワールドカップ優勝に導くストライカーを育成するため、日本フットボール連合が立ち上げた“青い監獄（ブルーロック）”プロジェクトを舞台に、全国から集められた300人の高校生FWたちが、生き残りをかけてし烈なサバイバルを繰り広げる物語だ。
本作の主題歌となる「モンストロ」はGiga ＆ TeddyLoidのタッグが作曲・編曲を手掛け、大ヒット曲「踊」「唱」に続く、ラテン調のリズムで思わず踊り出してしまいたくなる楽曲。作詞はryo（supercell）が担当し、夢のチームで制作された。タイトル「モンストロ」（Monstruo）はスペイン語でMonster＝怪物の意味。変幻自在なラップとAdoの圧倒的な歌唱により、内なる怪物を呼び覚まし、誰よりも高く前に進む姿が力強く表現され、『ブルーロック』の世界観とAdoの歌声が起こす抜群の化学反応が、解禁直後から大きな話題となっている。
今回解禁された映像では、己のサッカー人生を賭けたし烈な戦い、立ちはだかる最強のエゴイストたち、時にぶつかり、時に高め合う仲間たちの姿が、Adoの歌声にのせて鮮烈に描かれる。圧倒的強者を前に、チームZはどう立ち向かうのか――。息をのむ怒とうの展開と、極限状態での鬼気迫る表情、そして限界を超えた先に待つ“覚醒の瞬間”を捉えた胸熱の映像に仕上がっている。
映画『ブルーロック』は、8月7日より全国公開。
【動画】Adoが歌唱！ 映画『ブルーロック』主題歌「モンストロ」スペシャルコラボPV
本作は、同名の人気サッカー漫画（原作：金城宗幸・ノ村優介／講談社「週刊少年マガジン」連載）を実写映画化。日本をサッカーワールドカップ優勝に導くストライカーを育成するため、日本フットボール連合が立ち上げた“青い監獄（ブルーロック）”プロジェクトを舞台に、全国から集められた300人の高校生FWたちが、生き残りをかけてし烈なサバイバルを繰り広げる物語だ。
今回解禁された映像では、己のサッカー人生を賭けたし烈な戦い、立ちはだかる最強のエゴイストたち、時にぶつかり、時に高め合う仲間たちの姿が、Adoの歌声にのせて鮮烈に描かれる。圧倒的強者を前に、チームZはどう立ち向かうのか――。息をのむ怒とうの展開と、極限状態での鬼気迫る表情、そして限界を超えた先に待つ“覚醒の瞬間”を捉えた胸熱の映像に仕上がっている。
映画『ブルーロック』は、8月7日より全国公開。